"Это будет тяжело, потому что у них не так много денег. Если бы всё зависело только от игровой составляющей, то Миранчук точно стал бы полноценным игроком "Торино" следующим летом. Попытка трансфера точно будет", - цитирует Палмери "Чемпионат".
Напомним, Алексей Миранчук в августе перешел в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". С того момента россиянин провел 9 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. По условиям аренды туринцы могут выкупить полузащитника за 12 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 10 млн евро.
Палмери: "Торино" точно попытается выкупить Миранчука
Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о возможности полноценного перехода Алексея Миранчука в "Торино".
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