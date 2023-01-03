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"СЭ": Миранчук попадет в старт "Торино" на матч с "Вероной". Юрич настаивает на выкупе игрока

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Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук начнет матч 16 тура итальянской Серии А против "Вероны" с первых минут.
Фото: Getty Images
По данным источника, 27-летний полузащитник начнет встречу, которая запланирована на 4 января в стартовом составе.

Отмечается, что главный тренер туринцев Иван Юрич считает Миранчука основным игроком коллектива и требует выкупить его у "Аталанты". Клуб хочет продлить с наставником контракт до 2025 года и одним из условий специалиста является подписание Миранчука, а также усиление команды.

Напомним, Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино" на правах аренды минувшим летом. Он забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу в 9 матчах Серии А.

Источник: "СЭ"


Миранчук Ал Торино
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