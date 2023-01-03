- Денис Черышев здоров. Сегодня вместе с командой он приступает к первой тренировке в этом году, - передает слова Брендолина Sport24.
32-летний российский атакующий полузащитник Денис Черышев в текущем сезоне провел в составе итальянской "Венеции" 10 матчей в Серии В, забил 3 гола и выполнил 1 результативный пас. В последний раз Черышев выходил на поле 27 ноября 2022 года в выездном матче 14 тура против "Палермо" (1:0), после этого экс-вингер сборной России пропустил 5 календарных матчей своего клуба подряд из-за травмы мышц бедра.
Спортдиректор "Венеции": Черышев здоров, приступает с командой к первой тренировке в году
Спортивный директор "Венеции" Давиде Брендолин сообщил о выздоровлении российского полузащитника Дениса Черышева.
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