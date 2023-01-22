По данным источника, 37-летний немецкий специалист Доменико Тедеско посетил матч "Фиорентина" – "Торино" (0:1). Итальянские СМИ сообщили, что немец может возглавить клуб из Флоренции. Но визит экс-главного тренера "Спартака" носил частный характер и он не ведет какие-либо переговоры с "фиалками". При этом отмечается, что летом ряд клубов Серии А может рассмотреть кандидатуру Тедеско на пост наставника команды.
Доменико Тедеско известен в России по работе со "Спартаком". В сезоне 2020/2021 немец смог занять с московским коллективом 2-е место и вывести команду в плей-офф предварительного раунда ЛЧ. После московского клуба специалист работал с немецким "РБ Лейпциг", с которым смог завоевать Кубок Германии.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Тедеско не возглавит "Фиорентину". Летом ряд клубов Серии А может рассмотреть кандидатуру немца
Экс-наставник "Спартака" Доменико Тедеско не будет главным тренером "Фиорентины".
Фото: ФК "Спартак"