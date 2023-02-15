- Миранчук действительно раскрылся в "Торино", потому что получил больше доверия и игрового времени. Неудивительно, что клуб начал переговоры о выкупе Алексея — сейчас он является ключевым игроком команды. 12 млн евро за Миранчука — обоснованная цена, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".
Сегодня итальянские СМИ сообщили о том, что "Торино" хотел бы видеть игрока сборной России Алексея Миранчука в своей команде в будущем. Руководство туринского клуба уже инициировало первые контакты с "Аталантой", которая владеет правами на россиянина. Боссы клуба из Бергамо установили цену за Алексея в размере 12 млн. евро. Напомним, что Миранчук перебрался в стан туринского коллектива летом 2022 года. За это время воспитанник "Локомотива" успел стать стабильным игроков стартового состава и в 18 матчах набрать 4+3 по системе гол плюс пас.
"Торино" после 22 туров располагается на 7-й сточке в таблице Серии А. Команда Ивана Юрича набрала 30 очков и отстает от "Аталанты", идущей на 3 месте, на 11 баллов.
Камоцци: Миранчук – ключевой игрок "Торино". 12 млн евро за Алексея — обоснованная цена
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением об информации о том, что "Торино" намерен выкупить Алексея Миранчука.
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