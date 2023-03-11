- В Турине он нашел возможность показать свои качества на высоком уровне. Если бы я был на месте Алексея, я бы остался в "Торино", - приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
"Торино" взял в аренду на сезон россиянина Алексея Миранчука, выступающего на позиции атакующего хавбека, у "Аталанты" в августе 2022 года. С того времени воспитанник "Локомотива" провел за туринцев 21 поединок, в которых ему удалось 4 раза поразить ворота соперников, а также смог отметиться таким же количеством ассистентских действий. Летом 2023 года Алексей будет обязан вернуться в клуб из Бергамо, с которым у него контракт до конца июня 2024 года. Ранее СМИ сообщали о том, что руководство туринского коллектива заинтересовано в осуществлении полноценного перехода Миранчука в стан "быков".
Каррера: на месте Миранчука я бы остался в "Торино"
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился своей точкой зрения на будущее Алексея Миранчука в Серии А.
Фото: Global Look Press