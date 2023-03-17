- Да, Алексей поедет на сбор национальной команды, - приводит комментарий пресс-службы Торино "СЭ".
Валерий Карпин решил включить в заявку команды на мартовский сборы и предстоящие контрольные поединки 27-летнего атакующего хавбека Алексея Миранчука, защищающего цвета "Торино". Ранее в туринском клубе не были уверены в том, что смогут отпустить игрока. В этом сезоне воспитанник "Локомотива" является одним из ключевых игроков туринцев. В активе Миранчука 22 встречи за команду Ивана Юрича. В них Алексею удалось отметиться 4 точными ударами и 5 голевыми передачами. На счету игрока 41 встреча за национальную команду России, в которых он забил 6 мячей.
Пресс-служба "Торино": Миранчук поедет в сборную России
Российский футболист "Торино" Алексей Миранчук сможет помочь национальной команде в контрольных поединках против Ирана и Ирака.
Фото: Global Look Press