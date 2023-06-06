– Рано что-то комментировать. Консультации и переговоры спортивных директоров "Торино" и "Аталанты" идут. Также в них участвуют наши итальянские партнеры, персонально сеньор Валерио Джуффрида. Думаю, в ближайшее время будет понятно, каковы итоги этих переговоров. Пока больше сказать нечего, не будем никуда спешить, — цитирует Шпинева "Матч ТВ".
Ранее издание La Stampa опубликовало информацию о том, что атакующий хавбек сборной России Алексей Миранчук, который принадлежит "Аталанте", будет продан "Торино" уже в летнее трансферное окно. Источник уточнил, что сумма этого перехода может составить порядка 9,5 миллионов евро.
27-летний Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" осенью 2020 года. Но минувший сезон полузащитник провел в стане "Торино", так как прошлым летом туринцы арендовали его у клуба из Бергамо. 1 июля срок аренды подойдет к концу. При этом действующее соглашение российского футболиста с "Аталантой" рассчитано до конца сезона 2023-2024.
В прошедшем розыгрыше Серии A Алексей Миранчук забил 4 мяча и оформил 7 ассистов. Полузащитник "Торино" провел на поле 27 матчей.
Агент Миранчука: переговоры "Торино" и "Аталанты" идут
Известный футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника сборной России Алексея Миранчука, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Торино"