– Я был недавно на Кипре, и там Кокорин считается звездой, он там очень популярен. Я считаю, что он вернется на Кипр. Почему нет? Ему там платят, и все хорошо. Его карьера заканчивается, у него есть еще 2–3 года максимум. Поэтому ему надо играть, зарабатывать деньги. После окончания карьеры вряд ли он будет тренером. Что ему делать потом? – цитирует Добровинского "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что бывший нападающий сборной России Александр Кокорин будет выступать за "Фиорентину" под 91-м номером в сезоне-2023/24. Об этом стало известно из списка игровых номеров футболистов команды, который был опубликован в соцсетях "фиалок". 32-летний россиянин получил игровой номер 91, отличный от того, под которым он выступал в предсезонных матчах.
Отметим, что под 91-м номером Кокорин провел прошлый сезон в составе кипрского "Ариса", которому помог впервые в истории стать чемпионом страны. По итогам сезона Александр был признан лучшим футболистом турнира.
Напомним, в августе экс-форвард "Зенита" и сборной России забил два гола за 24 часа в двух товарищеских играх "Фиорентины". 19 августа клуб из Флоренции возьмет старт в чемпионате Италии выездным матчем с "Дженоа". Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.
Адвокат Добровинский: Кокорин вернется на Кипр. Его карьера заканчивается, ему надо зарабатывать деньги
Известный адвокат Александр Добровинский предположил, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин в будущем вернется в чемпионат Кипра.
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