– Не нужно поддаваться на слухи. Алексей с уважением относится к "Аталанте" и к сеньору Гасперини, – цитирует Шпинева РИА Новости.
Ранее итальянскому изданию Tuttomercatoweb стало известно, что руководство "Торино" вернулось к переговорам с "Аталантой" на предмет возвращения полузащитника сборной России Алексея Миранчука, который играл за "быков" на правах аренды в прошлом сезоне. Отмечалось, что клубы могут прийти к компромиссу на сумме трансфера в 10 млн евро плюс бонусы и фиксированный процент от дальнейшей перепродажи россиянина.
Инсайдер Николо Скира сообщил, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 27-летнего россиянина. 20 августа Миранчук не попал в заявку бергамасков на выездной матч стартового тура чемпионата Италии с "Сассуоло", который завершился победой гостей со счетом 2:0.
По причине отсутствия доверия со стороны тренерского штаба полузащитник сборной России хочет вернуться в "Торино". В прошлом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 31 игре чемпионата и Кубка Италии в составе "быков". Его контракт с "Аталантой" истекает будущим летом. Рыночная стоимость Алексея оценивается в 12 млн евро.
Агент Миранчука – о желании Алексея вернуться в "Торино": не нужно поддаваться на слухи
Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, опроверг информацию о желании своего 27-летнего россиянина вернуться в "Торино".
Фото: ФК "Торино"