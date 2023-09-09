Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
16:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
КубаньНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
16:00
БельгияНе начат
Украина
19:00
АнглияНе начат
Андорра
19:00
БеларусьНе начат
Эстония
19:00
ШвецияНе начат
Северная Македония
21:45
ИталияНе начат
Румыния
21:45
ИзраильНе начат
Косово
21:45
ШвейцарияНе начат

Итальянский представитель хавбека "Аталанты" Миранчука: ничего не знаю об интересе турецких клубов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Представитель полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в Италии Валерио Джуффрида прокомментировал информацию об интересе к российскому футболисту из Турции.
Фото: Getty Images
"Последние новости связывали Алексея с клубами Турции, мог ли Миранчук туда перейти? Нет. Ничего не знаю об этом", - цитирует Джуффрида Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к атакующему полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку со стороны клубов чемпионата Турции. Действующий контракт 27-летнего российского хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста сборной России в 12 миллионов евро. В этом сезоне игрок не провел ни одного матча за итальянскую команду, однако был внесен в заявку "Аталанты" на Лигу Европы.


Миранчук Ал Аталанта
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится