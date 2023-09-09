"Последние новости связывали Алексея с клубами Турции, мог ли Миранчук туда перейти? Нет. Ничего не знаю об этом", - цитирует Джуффрида Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к атакующему полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку со стороны клубов чемпионата Турции. Действующий контракт 27-летнего российского хавбека с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста сборной России в 12 миллионов евро. В этом сезоне игрок не провел ни одного матча за итальянскую команду, однако был внесен в заявку "Аталанты" на Лигу Европы.
Итальянский представитель хавбека "Аталанты" Миранчука: ничего не знаю об интересе турецких клубов
Представитель полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в Италии Валерио Джуффрида прокомментировал информацию об интересе к российскому футболисту из Турции.
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