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Источник: Кварацхелия может перейти в "ПСЖ" уже на этой неделе

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ» уже на этой неделе.
Фото: IMAGO
По информации источника, ключевым днем в переговорах между неаполитанским и парижским клубами станет 13 января. Если стороны окончательно договорятся, 23-летний грузинский футболист уже в среду или четверг прибудет в Париж для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия выразил желание перейти в «ПСЖ». Ожидается, что Кварацхелия заключит пятилетнее соглашение с «ПСЖ», а его зарплата увеличится в 4–5 раз по сравнению с текущим уровнем в «Наполи».

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелии составляет 85 миллионов евро. Его контракт с «Наполи» действует до конца июня 2027 года. В сезоне-2022/23 он был признан лучшим игроком своего клуба и стал чемпионом итальянской Серии А.




Источник: L'Equipe

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