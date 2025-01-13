По информации источника, ключевым днем в переговорах между неаполитанским и парижским клубами станет 13 января. Если стороны окончательно договорятся, 23-летний грузинский футболист уже в среду или четверг прибудет в Париж для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия выразил желание перейти в «ПСЖ». Ожидается, что Кварацхелия заключит пятилетнее соглашение с «ПСЖ», а его зарплата увеличится в 4–5 раз по сравнению с текущим уровнем в «Наполи».
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кварацхелии составляет 85 миллионов евро. Его контракт с «Наполи» действует до конца июня 2027 года. В сезоне-2022/23 он был признан лучшим игроком своего клуба и стал чемпионом итальянской Серии А.
Источник: L'Equipe
Источник: Кварацхелия может перейти в "ПСЖ" уже на этой неделе
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ» уже на этой неделе.
Фото: IMAGO