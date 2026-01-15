"Интер" взял три очка в матче с "Лечче"

В рамках 16-го тура чемпионата Италии миланский Интер добился минимальной победы над Лечче.

Фото: Getty Images

Встреча состоялась в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась со счётом 1:0.



Судьбу матча решил один эпизод во втором тайме. На 78-й минуте нападающий хозяев Франческо Эспозито сумел поразить ворота соперника, принеся своей команде три очка.



Благодаря этой победе "Интер" довёл количество набранных очков до 46 и продолжает удерживать первую строчку в турнирной таблице Серии А. "Лечче", в свою очередь, располагается в нижней части таблицы - команда занимает 17-е место, имея в активе 17 очков.

