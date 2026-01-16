"Милан" отыгрался и победил "Комо"

"Милан" увез три очка из Комо, хотя по ходу встречи пришлось отыгрываться.
Фото: Getty Images
В матче 16-го тура Серии А команда победила со счетом 3:1, переломив игру после перерыва.

Хозяева начали бодро и уже на 10-й минуте вышли вперед - отличился защитник "Комо" Марк-Оливер Кемпф. "Россонери" сравняли счет перед самым перерывом: Кристофер Нкунку реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время.

Решающий отрезок остался за гостями во втором тайме. На 55-й минуте Адриен Рабьо вывел "Милан" вперед, а ближе к финальному свистку оформил дубль и снял вопросы о победителе.

После 16 туров "Милан" набрал 43 очка и идет вторым в таблице. У "Комо" 34 очка - команда занимает шестое место.

