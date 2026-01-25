Как сообщает Sportklub, интерес к футболисту проявляет "Црвена Звезда". По данным источника, белградский клуб уже вышел на "Зенит" и обсуждает вариант аренды с обязательным выкупом. Если стороны договорятся, петербуржцы получат около 6 млн евро, причём выплата будет разделена на два этапа.
Отмечается, что сам Эракович рассматривает уход из "Зенита" из-за нехватки игрового времени.
В этом сезоне футболист провёл 19 матчей за "Зенит" и не отметился результативными действиями.
"Црвена Звезда" начала переговоры по игроку "Зенита" - источник
Фото: ФК "Зенит"