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Де Брёйне предложил себя итальянскому топ-клубу - источник

Полузащитник "Наполи" Кевин де Брёйне вновь оказался связан с "Ювентусом".
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Мирко Николино, бельгийский футболист предложил свои услуги туринскому клубу. По данным источника, подобная ситуация происходит уже не впервые. Ещё до перехода в "Наполи" опытный хавбек рассматривал вариант с продолжением карьеры в составе "бьянконери". Однако и тогда сделка не состоялась.

Отмечается, что сейчас руководство "Ювентуса" не спешит с решением и сохраняет осторожную позицию по возможному трансферу. При этом сам игрок, как утверждается, заинтересован в переезде в Турин.

Де Брёйне выступает за "Наполи" с 2025 года. В минувшем сезоне бельгиец провёл 21 матч во всех турнирах, забив пять мячей и записав на свой счёт четыре голевые передачи.

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