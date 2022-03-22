Источник: Ориги на правах свободного агента перейдет из "Ливерпуля" в "Милан"

Форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги может перейти в "Милан". Контракт бельгийца с командой истекает этим летом.

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По данным источника, стороны достигли договоренности, предстоит подписать документы. Бельгиец перейдет в миланский клуб на правах свободного агента. Оклад игрока, вероятно, составит 3,5 млн евро в год, соглашение будет действовать 4 года. Отмечается, что 26-летнему форварду также поступили предложения от трех клубов АПЛ и Бундеслиги.



Ориги перешел в "Ливерпуль" в 2014 году из "Лилля". В действующем сезоне футболист сборной Бельгии сыграл в пяти матчах чемпионата и отличился двумя голами.



Источник: твиттер журналиста Николо Скиры.