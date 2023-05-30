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Шпилевский: мы хотим удержать Кокорина. Полагаю, "Арис" сможет договориться с "Фиорентиной"

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Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский поделился информацией о будущем форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, который был арендован на сезон 2022-2023 его командой.
Фото: ФК "Арис"
— Что будет в итоге с Кокориным в предстоящем сезоне? Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с "Фиорентиной", – передает слова Шпилевского "РБ Спорт".

32-летний Александр Кокорин в настоящий момент времени принадлежит итальянской "Фиорентине". При этом прошлым летом "фиалки" отдали своего нападающего в аренду в кипрский "Арис". В связи с этим нынешний сезон россиянин провел в команде из Лимасола.

По итогам сезона 2022-2023 Александр Кокорин смог завоевать золотые медали чемпионата Кипра в составе "Ариса", а также стал лучшим футболистом первенства. В активе российского форварда 13 забитых мячей и 6 ассистов в 28-ми матчах.


Арис Фиорентина Серия А Кокорин
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