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Игорь Яновский: "Барселона" ничего сверхъестественного не показала

Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский, посетивший ответный матч парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6), поделился своими впечатлениями.

– Что испытали сразу после финального свистка?

– Шок, удивление. "Барселона", в принципе, ничем не удивила, ничего сверхъестественного не показала. Просто "ПСЖ" оказался не готов к матчу. Прежде всего психологически. Здесь стоит говорить о вине тренера. Эмери не смог правильно настроить подопечных. Конечно, интересно было посмотреть за радостью каталонцев после финального свистка.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 22:08
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