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Игорь Яновский: "Барселона" ничего сверхъестественного не показала
Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский, посетивший ответный матч парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6), поделился своими впечатлениями.
– Что испытали сразу после финального свистка?
– Шок, удивление. "Барселона", в принципе, ничем не удивила, ничего сверхъестественного не показала. Просто "ПСЖ" оказался не готов к матчу. Прежде всего психологически. Здесь стоит говорить о вине тренера. Эмери не смог правильно настроить подопечных. Конечно, интересно было посмотреть за радостью каталонцев после финального свистка.
"Спорт-Экспресс"
– Что испытали сразу после финального свистка?
– Шок, удивление. "Барселона", в принципе, ничем не удивила, ничего сверхъестественного не показала. Просто "ПСЖ" оказался не готов к матчу. Прежде всего психологически. Здесь стоит говорить о вине тренера. Эмери не смог правильно настроить подопечных. Конечно, интересно было посмотреть за радостью каталонцев после финального свистка.
"Спорт-Экспресс"
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