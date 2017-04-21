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Гарет Бэйл: победу в Лиге чемпионов никогда не забуду

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своих эмоциях в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2013/14.

"Реал" встречался с "Атлетико" и проигрывал со счетом 0:1, но в добавочное время сумел восстановить статус-кво. В дополнительное время "сливочные" победили со счетом 4:1, а автором второго гола своей команды стал валлийский футболист.

"Да, победу в Лиге чемпионов я никогда не забуду. Гол в таком матче — нечто незабываемое и неописуемое. Испытываешь адреналин по всему телу. Это я также всегда буду помнить", — цитирует Бэйла Nissan.

"Газета.ру"
Теги: Бэйл Реал
Сегодня, 00:56
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