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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Черышев: в матче между "Спартаком" и "Севильей" нет однозначного фаворита
"Спартак" и "Севилья" имеют равные шансы на победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев, ранее входивший в тренерский штаб "Севильи".
"Матч предстоит интересный, "Спартаку" нужны очки. Красно-белые понемногу начали набирать обороты в последних играх - может, футболисты немного адаптировались к физическим нагрузкам, но команда вышла из той ямы, в которой находилась. Однозначного фаворита встречи назвать сложно - в родных стенах болельщики "Спартака" будут вести команду вперед, но "Севилья" очень опасна в контратаках, да и вскрыть их оборону непросто. Во многих матчах нынешнего сезоне "Севилья" сохраняла свои ворота в неприкосновенности", - цитирует Черышева ТАСС.
"Матч предстоит интересный, "Спартаку" нужны очки. Красно-белые понемногу начали набирать обороты в последних играх - может, футболисты немного адаптировались к физическим нагрузкам, но команда вышла из той ямы, в которой находилась. Однозначного фаворита встречи назвать сложно - в родных стенах болельщики "Спартака" будут вести команду вперед, но "Севилья" очень опасна в контратаках, да и вскрыть их оборону непросто. Во многих матчах нынешнего сезоне "Севилья" сохраняла свои ворота в неприкосновенности", - цитирует Черышева ТАСС.
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