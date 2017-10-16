Хосеп Гвардиола: мне нравится сидя дома наблюдать за игрой "Наполи", и я многому учусь

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Наполи"."Наполи" играет в совершенно ином стиле, чем мы привыкли видеть в премьер-лиге, так что нам придётся приспосабливаться. Я зритель и в то же время тренер, и мне нравится сидя дома наблюдать за игрой "Наполи", и я многому учусь.Завтра нас ждёт серьёзная проверка. Испытания меня прельщают. Уверен, завтра мы увидим увлекательный матч, и, надеюсь, болельщики "Сити" придут нам помочь", - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.