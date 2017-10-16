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Хосеп Гвардиола: мне нравится сидя дома наблюдать за игрой "Наполи", и я многому учусь

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с "Наполи".

"Наполи" играет в совершенно ином стиле, чем мы привыкли видеть в премьер-лиге, так что нам придётся приспосабливаться. Я зритель и в то же время тренер, и мне нравится сидя дома наблюдать за игрой "Наполи", и я многому учусь.

Завтра нас ждёт серьёзная проверка. Испытания меня прельщают. Уверен, завтра мы увидим увлекательный матч, и, надеюсь, болельщики "Сити" придут нам помочь", - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Вчера, 23:34
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