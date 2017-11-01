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Квинси Промес: хочу привезти для фанатов "Спартака" 3 очка

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес рассказал, как будет чувствовать себя команда в выездной игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" без поддержки своих болельщиков.

"Будет сложно в Севилье без наших фанатов. Поэтому я хочу привезти для них домой три очка. Это самое малое, что мы можем сделать. Придется тяжело, но, думаю, мы готовы к этому.

Всегда плохо, когда болельщики не могут поехать на выезд, чтобы поддержать свою команду. Тем более я знаю, как они хотели быть здесь, как важно это для них.

Но это решения УЕФА. Конечно, грустно, но, думаю, мы сделаем это вместе в Ливерпуле", - цитирует Промеса "Чемпионат.сом".
Теги: Промес Спартак Ливерпуль
Сегодня, 21:45
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6
(1)
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Одного желания Промеса мало.
Глушаков и Комбаров любят расслабить булки...
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: coban сегодня (Сегодня, 22:03) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Удачи!

Удачи!!


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не надо, о великодушный Квинси, еще две недели с твоими фанатами, мы не перенесём.
Привези им лучше затычку для их поганых ртов. mask


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 21:59) #
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  •  (2)
online

Удачи!
Регистрация: 15.03.2017
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
оставайся там


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 21:54) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Антоха, пару мячей твоих в ворота Севок и пару голевых передач - это заменит нам причиненные неудобства.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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