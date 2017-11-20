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Глушаков, Зе Луиш и Луис Адриано перед матчем с "Марибором" тренировались индивидуально

"Спартак" в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Марибора" тренировался без Зе Луиша, Луиза Адриано, Дениса Глушакова, Лоренсо Мельгарехо, сообщает "Спорт-Экспресс".

Все отсутствующие по решению тренерского штаба занимались отдельно по индивидуальной программе.

Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
Теги: Глушаков Зе Луиш Адриано Спартак Марибор
Сегодня, 19:17
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