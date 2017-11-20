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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:07
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Глушаков, Зе Луиш и Луис Адриано перед матчем с "Марибором" тренировались индивидуально
"Спартак" в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Марибора" тренировался без Зе Луиша, Луиза Адриано, Дениса Глушакова, Лоренсо Мельгарехо, сообщает "Спорт-Экспресс".
Все отсутствующие по решению тренерского штаба занимались отдельно по индивидуальной программе.
Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
Все отсутствующие по решению тренерского штаба занимались отдельно по индивидуальной программе.
Напомним, матч "Спартак" – "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
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