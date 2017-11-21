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Александр Мостовой: пока Зобнин не может усилить игру "Спартака"

Бывший полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с "Марибором" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, а также выразил мнение, что восстановившийся от травмы полузащитник Роман Зобнин не сможет усилить игру московской команды.

"У "Спартака" сейчас хорошее психологическое состояние, ведь обыграли "Краснодар". У "Марибора" тоже есть кое-какие плюсы: они могут осесть в обороне и играть на удержание устраивающего их счёта. Ясно, что фаворит – "Спартак" и он просто обязан выиграть.

У красно-белых несколько игроков получили травмы, поэтому одна-две замены в стартовом составе будут по сравнению с прошлым матчем. Что касается Романа Зобнина, то на данный момент он не может усилить игру "Спартака". Как можно усилить ту игру, что команда показала с "Краснодаром"? И так всё хорошо. Роману нужно набирать потихонечку форму. Каждая игра идёт в копилочку, поэтому, если он появится в матче с "Марибором", будет хорошо. Главное, чтобы он чувствовал себя уверенно и комфортно.

Сегодня никакие варианты, кроме победы, не рассматриваются. Думаю, спартаковцы выиграют со счётом 2:0", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Зобнин Спартак Марибор
Сегодня, 19:22
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