Массимо Каррера: думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) отметил, что полузащитник Александр Самедов был заменен из-за усталости.– Нет, ничего страшного, просто усталость.– У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы.– Да, еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится.– Нет, только по той причине, что у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. Собственно, как и Джикия, у которого три карточки, но он сегодня играл.– Я думаю, что да; сегодня нам сообщил, что он чувствует себя лучше, за это время он восстановится и в любом случае полетит с нами в Ливерпуль.