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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) отметил, что полузащитник Александр Самедов был заменен из-за усталости.
– Что с Самедовым? Показалось, что у него проблемы с задней поверхностью бедра.
– Нет, ничего страшного, просто усталость.
– Почему не выпустили Зе Луиша?
– У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы.
– Он сможет сыграть с "Ливерпулем"?
– Да, еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится.
– Промеса оставили дома, потому что у него три желтых карточки?
– Нет, только по той причине, что у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. Собственно, как и Джикия, у которого три карточки, но он сегодня играл.
– С "Ливерпулем" Промес сыграет?
– Я думаю, что да; сегодня нам сообщил, что он чувствует себя лучше, за это время он восстановится и в любом случае полетит с нами в Ливерпуль.
"Спорт-Экспресс"
– Что с Самедовым? Показалось, что у него проблемы с задней поверхностью бедра.
– Нет, ничего страшного, просто усталость.
– Почему не выпустили Зе Луиша?
– У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы.
– Он сможет сыграть с "Ливерпулем"?
– Да, еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится.
– Промеса оставили дома, потому что у него три желтых карточки?
– Нет, только по той причине, что у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. Собственно, как и Джикия, у которого три карточки, но он сегодня играл.
– С "Ливерпулем" Промес сыграет?
– Я думаю, что да; сегодня нам сообщил, что он чувствует себя лучше, за это время он восстановится и в любом случае полетит с нами в Ливерпуль.
"Спорт-Экспресс"
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