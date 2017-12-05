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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: мне бы хотелось, чтобы Слуцкий продолжил свой путь, но это жизнь, это футбол (1)
17:12
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
08:59
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Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Григорян: не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером
Бывший главный тренер СКА, "Анжи" и "Арарата" Александр Григорян поделился ожиданиями от матча "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.
"В матче с соперниками, которые играют в три защитника, Моуриньо старается отзеркаливать схему и тоже играть в три защитника. Не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером, поскольку понимает силу ЦСКА на контратаках, не смотря на его потери. Без Вернблума и Натхо "армейцам" будет тяжело и проблема ЦСКА в этом матче только в этой потере. Кем заменит их Гончаренко — вопрос. Если бы москвичи играли с ними, я бы видел шансы ЦСКА большими, потому как крайний матч в АПЛ "МЮ" провёл неважно. "Красные дьяволы" позволили "Арсеналу"создать у своих ворот около 10 стопроцентных моментов. Команда выглядела очень неубедительно в оборонительных действиях. Я прогнозирую равную по содержанию игру. Но учитывая уровень исполнительского мастерства англичан, я поставлю на победу "Манчестера" с учётом, что он забьёт пару мячей", – цитирует Григоряна "Рейтинг букмекеров".
"В матче с соперниками, которые играют в три защитника, Моуриньо старается отзеркаливать схему и тоже играть в три защитника. Не думаю, что даже в домашнем матче "Манчестер" будет играть первым номером, поскольку понимает силу ЦСКА на контратаках, не смотря на его потери. Без Вернблума и Натхо "армейцам" будет тяжело и проблема ЦСКА в этом матче только в этой потере. Кем заменит их Гончаренко — вопрос. Если бы москвичи играли с ними, я бы видел шансы ЦСКА большими, потому как крайний матч в АПЛ "МЮ" провёл неважно. "Красные дьяволы" позволили "Арсеналу"создать у своих ворот около 10 стопроцентных моментов. Команда выглядела очень неубедительно в оборонительных действиях. Я прогнозирую равную по содержанию игру. Но учитывая уровень исполнительского мастерства англичан, я поставлю на победу "Манчестера" с учётом, что он забьёт пару мячей", – цитирует Григоряна "Рейтинг букмекеров".
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