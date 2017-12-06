Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: в матче "Ливерпуль" - "Спартак" поставлю на ничью 2:2

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с "Ливерпулем".

"Матч "Ливерпуль" — "Спартак" определяющий для "Спартака". Для "Ливерпуля" он тоже важен, но определяющий для "Спартака". "Спартак" набрал неплохую форму, что показал матч с "Зенитом". В первом матче с "Ливерпулем" имел свои шансы, ими воспользовался. Я думаю, что эти шансы он будет иметь и в матче в Англии. "Ливерпуль" атакующая команда, проблемы в обороне есть. "Ливерпуль" будет дома атаковать, чем упростит задачу "Спартаку", с точки зрения того, что "Спартак" сможет забить "Ливерпулю". "Ливерпуль" дома – это опасная команда, с точки зрения забитых голов. Поставлю на то, что "Спартак" забьет, "Ливерпуль" однозначно тоже забьет, поэтому поставлю на ничью, даже на ничью 2:2", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Карпин Спартак Ливерпуль
Сегодня, 16:32
Напечатать
8
(3)
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (8)

Игорь Кытманов?
@igorkytmanov
3 дек.
Еще
Карпин - 7 побед, 6 ничьих, 12 поражений в Сегунде. Слуцкий - 4-7-9 в Чемпионшипе. Над ВГК хихикали, ЛВС - молодец. О - объективность.
23 ответов 208 ретвитов 677 отметок «Нравится»
Ответить 23 Ретвитнуть 208 Мне нравится 677 Личное сообщение


Не плохо приметили , правда ведь, анальные шпециалисты?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: holod хамина (Сегодня, 17:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
главное для спартака не напропускать в начале...ливер сейчас в хорошей форме
Регистрация: 16.05.2011
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Орнитолог
А, да, забыл про очки)

joy


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
это в честь чего?

А, да, забыл про очки)


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
оптимист,однако...
Регистрация: 9.01.2015
№3 Написал: Роберто (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Орнитолог
Тогда Ливер вылетит в ЛЕ

с какой стати?
Цитата: Орнитолог

Мешок - птица гордая..

корова - животное глупое.
Регистрация: 24.11.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Орнитолог
Тогда Ливер вылетит в ЛЕ)))

это в честь чего?таблицу то глянь)при таком результате именно вы и остаетесь на 3 месте..даже на второе не будет шанса


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:38) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда Ливер вылетит в ЛЕ)))


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.