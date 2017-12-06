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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Валерий Карпин: в матче "Ливерпуль" - "Спартак" поставлю на ничью 2:2
Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с "Ливерпулем".
"Матч "Ливерпуль" — "Спартак" определяющий для "Спартака". Для "Ливерпуля" он тоже важен, но определяющий для "Спартака". "Спартак" набрал неплохую форму, что показал матч с "Зенитом". В первом матче с "Ливерпулем" имел свои шансы, ими воспользовался. Я думаю, что эти шансы он будет иметь и в матче в Англии. "Ливерпуль" атакующая команда, проблемы в обороне есть. "Ливерпуль" будет дома атаковать, чем упростит задачу "Спартаку", с точки зрения того, что "Спартак" сможет забить "Ливерпулю". "Ливерпуль" дома – это опасная команда, с точки зрения забитых голов. Поставлю на то, что "Спартак" забьет, "Ливерпуль" однозначно тоже забьет, поэтому поставлю на ничью, даже на ничью 2:2", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
"Матч "Ливерпуль" — "Спартак" определяющий для "Спартака". Для "Ливерпуля" он тоже важен, но определяющий для "Спартака". "Спартак" набрал неплохую форму, что показал матч с "Зенитом". В первом матче с "Ливерпулем" имел свои шансы, ими воспользовался. Я думаю, что эти шансы он будет иметь и в матче в Англии. "Ливерпуль" атакующая команда, проблемы в обороне есть. "Ливерпуль" будет дома атаковать, чем упростит задачу "Спартаку", с точки зрения того, что "Спартак" сможет забить "Ливерпулю". "Ливерпуль" дома – это опасная команда, с точки зрения забитых голов. Поставлю на то, что "Спартак" забьет, "Ливерпуль" однозначно тоже забьет, поэтому поставлю на ничью, даже на ничью 2:2", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
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