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"Спартак" потерпел самое крупное поражение в еврокубках для российских клубов

"Ливерпуль" разгромил "Спартак" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов - 7:0.

Это поражение стало рекордным за всю историю выступлений российских клубов в еврокубках. Никогда прежде российские команды не проигрывали с разницей более чем в 6 мячей.

17 марта 1993 года ЦСКА проиграл "Марселю" в Лиге чемпионов со счетом 0:6.

14 сентября 1993 года в 1/32 финала Кубка УЕФА "Динамо" уступило "Айнтрахту" (Франкфурт-на-Майне) со счетом 0:6.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 00:49
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23
(9)
№23 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 01:03) #
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Всех и особенно каплю никотина со светлым праздником. Теперь я буду ссылаться на этот матч очень часто. Спасибо ливеру за то,что деклассировали и вновь изваляли ромбик в собственном говне.
Регистрация: 29.10.2017
№22 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 01:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
РЕКОРДИЩЕ на веки вечные

он падет раньше, чем 15 летний рекорд Акинфеева.
Можешь не сомневаться.
Регистрация: 22.09.2007
№21 Написал: Valar (Сегодня, 01:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Первые нах :)
А вообще печально это конечно, показали уровень нашего чемпионата, как-никак команда на 4-ом месте идёт, а в прошлом году так и вовсе на первом была.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№20 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 01:01) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Мои Поздравления !
Бис!Бис!
Регистрация: 1.06.2017
№19 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать в розыгрыш говночашки
Регистрация: 18.04.2016
№18 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 01:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
В этой ЛЧ закончились наши рекорды. Ваш выход...играют в ЛЧ раз в 5 лет и умудряются рекорды ставить...

ВАС СКОРО НЕ СТАНЕТ ГНИДЕР ВАС ПРОДАЛ СКОРО В ФНЛ РЕКОРДЫ СТАВИТЬ БУДЕТЕ.
Регистрация: 8.05.2016
№17 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
В этой ЛЧ закончились наши рекорды. Ваш выход...играют в ЛЧ раз в 5 лет и умудряются рекорды ставить...

жестковато, конечно... Но правдиво! wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№16 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну за рекорд!


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:58) #
  • +8
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online
Болеет за:
ЦСКА
В этой ЛЧ закончились наши рекорды. Ваш выход...играют в ЛЧ раз в 5 лет и умудряются рекорды ставить...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 00:58) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мда. Это уже не мясо. Это уже - на сало...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Этого не знает только сама глупая, безнадежно глупая свинья...
Регистрация: 24.09.2013
№13 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Каррера не вполне адекватный тренер. За подготовку к матчу - 1 ему! Лучше бы автобус поставил.
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: Gurishankar (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Цитата: sanyapytilin
РЕКОРДИЩЕ на веки вечные

17 марта 1993 года ЦСКА проиграл "Марселю" в Лиге чемпионов со счетом 0:6.

ваш рекорд 25 лет продержался

Теперь ждем суперрекорда от Зенита!!!
Регистрация: 29.11.2015
№11 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хочется повеситься или удавиться...
Регистрация: 30.10.2016
№10 Написал: украб (Сегодня, 00:56) #
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униженные и оскорбленные
Регистрация: 6.12.2017
№9 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 00:55) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
РЕКОРДИЩЕ на веки вечные

вон в верху 6-0 не далеко ушли .плюс конифёй
Регистрация: 8.05.2016
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:54) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
РЕКОРДИЩЕ на веки вечные

17 марта 1993 года ЦСКА проиграл "Марселю" в Лиге чемпионов со счетом 0:6.

ваш рекорд 25 лет продержался


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 00:54) #
  • -1
  •  (1)
online

и в своей истории тоже, так крупно они вообще не проигрывали
Регистрация: 8.01.2017
№6 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 00:53) #
  • +3
  •  (5)
online

это расплата за угорание над Игорьком-рекордсменом
карма она такая, дааа


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№5 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:52) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
если честно - Заслуженное поражение ГТ!
про команду как то не хочется... wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№4 Написал: Trucha (Сегодня, 00:51) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мои поздравления bowtie
Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:51) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, и поэтому всё хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим. (с) Массимо Каррера
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:51) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
РЕКОРДИЩЕ на веки вечные


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: FERRUM2007 (Сегодня, 00:50) #
  • +3
  •  (7)
online

Рекордсмены bowtie
Регистрация: 11.11.2007
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