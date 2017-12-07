Василий Кульков: "Спартак" переоценил свои силы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:40
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
16:34
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
15:18
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
14:23
Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын (1)
Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын (1)
13:57
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (7)
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (7)
13:46
Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита" (видео) (1)
Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита" (видео) (1)
09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (24)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (24)
Василий Кульков: "Спартак" переоценил свои силы
Футболисты московского "Спартака" не бежали в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7) и были плохо готовы функционально, что вылилось в поражение с разгромным счетом, заявил экс-игрок клуба Василий Кульков.
"Одна из главных причин случившегося - "Спартак" не попал в физическое состояние перед этой игрой. В плотном осенне-зимнем графике ему тяжело постоянно находится на пике и в этом матче "Спартак" был физически и функционально просто не готов. Ноги не бежали у футболистов, а выстроенной игры у "Спартака" нет. Физическое состояние было очень плохим и плюс неграмотно, на мой взгляд, "Спартак" построил эту игру. У "Спартака" вообще нет поставленной экономичной игры. Когда она есть, когда люди на каждом участке поля знают как взаимодействовать, тогда можно играть в таком плотном графике и добиваться результата. У "Спартака" такой игры нет. И если она не появится в весенней части, будут те же перепады - хорошие матчи, провальные и матчи с неудачной игрой в концовке. Мячи отбирать не удавалось из-за этого высокого прессинга, а сзади свободные зоны появлялись и в условиях когда защитники плохо ведут единоборства, все это было равносильно смерти. "Ливерпуль" этой ситуацией воспользовался... Может быть в какой-то момент "Спартак" переоценил свои силы. Нужно было играть на победу, (Массимо) Каррера пытался это сделать... Наверное он думал, что хватит физического состояния на поставленную задачу. Третья причина такого результата, как мне кажется, заключается в том, что (Георгий) Джикия вынужден был играть слева - не хватало (Дмитрия) Комбарова. В итоге Джикии не хватало в центре, плюс то, что я сказал выше про оборону - на европейском уровне это стоило "Спартаку" вот такого разгрома. Нужно было играть в три центральных защитника и "садиться" ниже в своей штрафной, чтобы лишить пространства и потом выбегать в контратаки - выбежали и сразу закрыли", - цитирует Кулькова "Р-Спорт".
"Одна из главных причин случившегося - "Спартак" не попал в физическое состояние перед этой игрой. В плотном осенне-зимнем графике ему тяжело постоянно находится на пике и в этом матче "Спартак" был физически и функционально просто не готов. Ноги не бежали у футболистов, а выстроенной игры у "Спартака" нет. Физическое состояние было очень плохим и плюс неграмотно, на мой взгляд, "Спартак" построил эту игру. У "Спартака" вообще нет поставленной экономичной игры. Когда она есть, когда люди на каждом участке поля знают как взаимодействовать, тогда можно играть в таком плотном графике и добиваться результата. У "Спартака" такой игры нет. И если она не появится в весенней части, будут те же перепады - хорошие матчи, провальные и матчи с неудачной игрой в концовке. Мячи отбирать не удавалось из-за этого высокого прессинга, а сзади свободные зоны появлялись и в условиях когда защитники плохо ведут единоборства, все это было равносильно смерти. "Ливерпуль" этой ситуацией воспользовался... Может быть в какой-то момент "Спартак" переоценил свои силы. Нужно было играть на победу, (Массимо) Каррера пытался это сделать... Наверное он думал, что хватит физического состояния на поставленную задачу. Третья причина такого результата, как мне кажется, заключается в том, что (Георгий) Джикия вынужден был играть слева - не хватало (Дмитрия) Комбарова. В итоге Джикии не хватало в центре, плюс то, что я сказал выше про оборону - на европейском уровне это стоило "Спартаку" вот такого разгрома. Нужно было играть в три центральных защитника и "садиться" ниже в своей штрафной, чтобы лишить пространства и потом выбегать в контратаки - выбежали и сразу закрыли", - цитирует Кулькова "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.