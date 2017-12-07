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Василий Кульков: "Спартак" переоценил свои силы

Футболисты московского "Спартака" не бежали в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7) и были плохо готовы функционально, что вылилось в поражение с разгромным счетом, заявил экс-игрок клуба Василий Кульков.

"Одна из главных причин случившегося - "Спартак" не попал в физическое состояние перед этой игрой. В плотном осенне-зимнем графике ему тяжело постоянно находится на пике и в этом матче "Спартак" был физически и функционально просто не готов. Ноги не бежали у футболистов, а выстроенной игры у "Спартака" нет. Физическое состояние было очень плохим и плюс неграмотно, на мой взгляд, "Спартак" построил эту игру. У "Спартака" вообще нет поставленной экономичной игры. Когда она есть, когда люди на каждом участке поля знают как взаимодействовать, тогда можно играть в таком плотном графике и добиваться результата. У "Спартака" такой игры нет. И если она не появится в весенней части, будут те же перепады - хорошие матчи, провальные и матчи с неудачной игрой в концовке. Мячи отбирать не удавалось из-за этого высокого прессинга, а сзади свободные зоны появлялись и в условиях когда защитники плохо ведут единоборства, все это было равносильно смерти. "Ливерпуль" этой ситуацией воспользовался... Может быть в какой-то момент "Спартак" переоценил свои силы. Нужно было играть на победу, (Массимо) Каррера пытался это сделать... Наверное он думал, что хватит физического состояния на поставленную задачу. Третья причина такого результата, как мне кажется, заключается в том, что (Георгий) Джикия вынужден был играть слева - не хватало (Дмитрия) Комбарова. В итоге Джикии не хватало в центре, плюс то, что я сказал выше про оборону - на европейском уровне это стоило "Спартаку" вот такого разгрома. Нужно было играть в три центральных защитника и "садиться" ниже в своей штрафной, чтобы лишить пространства и потом выбегать в контратаки - выбежали и сразу закрыли", - цитирует Кулькова "Р-Спорт".
Теги: Кульков Спартак
Сегодня, 18:12
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(1)
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
то что получили фартом в первом матче с Ливером и Севильей нам вернулось крупным бумерангом
п.с не ошибается тот кто ничего не делает
да Макар ошибся но на дерби с конями мы увидим абсолютно другую команду


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен,Каррера начудил с тактикой,ну поставь ты Таски.Кутепова и Джикия в центр защиты,Зобнин справа и Ещенко слева и всё.Было бы хоть не 7-0.
Регистрация: 12.02.2013
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