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Олег Веретенников: "Спартак" победит ПАОК – 1:0

Бывший нападающий "Ротора" Олег Веретенников дал свой прогноз на исход первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком", который состоится 8 августа в Салониках.

– Надо забивать, но москвичи, как мне кажется, продемонстрируют сбалансированную игру, уделит внимание и обороне, и атаке, – считает Веретенников. – В первые минут 15 самое главное не пропустить, потому что, зная, как греческие болельщики гонят свою команду вперед, это станет серьезным козырем для хозяев. Нужно перетерпеть стартовый напор греков, затем взять мяч под контроль и все будет в порядке.

– Кого вы бы поставили в ворота – молодого Максименко или опытного Реброва?

– На стороне Артема действительно большой опыт таких матчей, поэтому я, скорее всего, выпустил бы его.

– Каким будет счет?

– Нулевая ничья или минимальная победа "Спартака" – 1:0.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Веретенников Спартак ПАОК
Сегодня, 19:14
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(3)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
не верится, что греки не воткнут хотя бы раз


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:04) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мы всё в это верим, как в несбыточную мечту.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: tuner (Сегодня, 19:24) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Опа! Ещё один не в шутку занемог...
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
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