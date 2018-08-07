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Денис Глушаков: смотрели ПАОК, разобрали его - хорошая, организованная команда

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.

"Жара в Греции? На той неделе в Москве тоже было очень жарко, мы тренировались каждый день и привыкли к жаре — это не проблема. Мы играем в одинаковых условиях — и нет разницы, снег сейчас или жара.

Мы смотрели ПАОК, разобрали его — хорошая, организованная команда, как и все в Лиге чемпионов. Но мы очень хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов и сделаем всё, чтобы этого результата добиться", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Мы смотрели ПАОК, разобрали его — хорошая, организованная команда
типа просто просрём ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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