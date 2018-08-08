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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Спартак" проиграл ПАОКу, ведя 2:0 по ходу встречи
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" на выезде проиграл ПАОКу.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первый матч
Стадион: Тумба (Салоники, Греция)
"ПАОК" – "Спартак" 3:2
Гол: Прийович, 28 (пен.), Лимниос, 40, Пелькас, 45 - Попов, 7, Промес, 18
Нереализованный пенальти: Промес, 71
"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Креспо, Варела, Хачериди, Каньяс, Маурисио (Шахов, 85), Пелькас, Эль-Каддури (Варда, 64), Лимниос (Лео, 81), Прийович
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 66), Ломовицкий, Промес, Адриано (Зе Луиш, 77)
Предупреждения: Жиго, 19, Зобнин, 41, Эль-Каддури, 58, Хачериди, 70, Ломовицкий, 71, Маурисио, 77
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Первый матч
Стадион: Тумба (Салоники, Греция)
"ПАОК" – "Спартак" 3:2
Гол: Прийович, 28 (пен.), Лимниос, 40, Пелькас, 45 - Попов, 7, Промес, 18
Нереализованный пенальти: Промес, 71
"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Креспо, Варела, Хачериди, Каньяс, Маурисио (Шахов, 85), Пелькас, Эль-Каддури (Варда, 64), Лимниос (Лео, 81), Прийович
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 66), Ломовицкий, Промес, Адриано (Зе Луиш, 77)
Предупреждения: Жиго, 19, Зобнин, 41, Эль-Каддури, 58, Хачериди, 70, Ломовицкий, 71, Маурисио, 77
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