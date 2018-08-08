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"Спартак" проиграл ПАОКу, ведя 2:0 по ходу встречи

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" на выезде проиграл ПАОКу.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый матч

Стадион: Тумба (Салоники, Греция)

"ПАОК" – "Спартак" 3:2

Гол: Прийович, 28 (пен.), Лимниос, 40, Пелькас, 45 - Попов, 7, Промес, 18

Нереализованный пенальти: Промес, 71

"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Креспо, Варела, Хачериди, Каньяс, Маурисио (Шахов, 85), Пелькас, Эль-Каддури (Варда, 64), Лимниос (Лео, 81), Прийович

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 66), Ломовицкий, Промес, Адриано (Зе Луиш, 77)

Предупреждения: Жиго, 19, Зобнин, 41, Эль-Каддури, 58, Хачериди, 70, Ломовицкий, 71, Маурисио, 77
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 21:57
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№81 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, невыход в ЛЧ ставит под сомнения дальнейшую работу Карреры в "Спартаке". Это было заявлено на совете директоров по итогам окончанию сезона 17/18.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№80 Написал: anonymous (Сегодня, 22:23) #
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online

Цитата: utekay
Цитата: Gringo Starr
Спартак позор российского футбола.

негритянского, а не российского
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№79 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда продадут это отработанное масло ввиде промеса??? Сам все просрал и пеналь бить, зачем то пошёл........
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№78 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
свиньи и в Греции свиньи.....так радовался первым 20 минутам, в итоге настроение на нуле..зато гонора у болельщиков сколько...."шампиньоны" херовы

даже если пройдут ПАОК, что вряд ли..Бенфике всосут
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№77 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Думаю даже хорошо,что в итоге не сравняли - в ответном матче будут должны играть на победу,без обычного для Спартака пофигизма,из-за которого и сливали последние три отбора.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№76 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Спартак в очередной раз подтвердил свой статус главного российского евро-позорника.Ничего нового.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№75 Написал: Phil Москва (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Ну а что, неплохой результат, для гостевой встречи. Желаю мясным удачи дома, и прохода дальше . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№74 Написал: SVN (Сегодня, 22:17) #
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online

Цитата: SPV 77
Не понятная игра Спартака, Промес не в форме, Адриано тоже, Максименко привез,совсем не играет Ханни. Результат вполне приемлемый учитывая ответный домашний матч, но лучше Спартаку в ЛЕ я думаю

Этот матч проиграл Каррера.А Ханни я думаю мы уже не увидим.Спартак в товарищеских матчах ставил эксперименты,вместо наигрывания основного состава.
Ни одна замена не усилила игру,Попов уже к 30 минуте выдохся,ни Зобнин,ни Тимофеев не могут отдать точный пас,Комбарова не успевают страховать,теряет постоянно позицию,Мельгарехо остался дома,Каррера не подготовил команду.
Вместо покупки хорошего вратаря,мы ставим эксперименты с Максименко
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№73 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну что там the gondoms ??
мы 12 тые???
а что нам порвут в ЛЧ и сколько раз это уже дело десятое))))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№72 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 22:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо бомжики , да и другие тоже , что не сильно поливаете нас грязью ... Хотя мы это заслужили игрой сегодня ...а счёт сгодиться
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№71 Написал: скальп (Сегодня, 22:16) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: XERX
Цитата: скальп
В ответной игре поборемся,но сегодня Каррера разочаровал,а так же Бокетти и Фернандо,никуда не годится,отдать такую игру нужно умудриться,но в целом криминала пока никакого нет

да нех тут ни кого выделять,после 20й минуты все просто обосрались!!!а Макар на мудил изрядно с составом!!!

Не в первый раз причем,во первых состав,во вторых игра на удержание,ну если ты знаешь что в не могут числом обороняться,зачем вставать у штрафной?Радует только то что паок такие же в обороне,дома нужно исправлять ошибки,но Бокетти не нужно ставить в состав
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№70 Написал: anonymous (Сегодня, 22:15) #
  • -4
  •  (6)
online

верим в команду, больше, к сожалению ничего не остайца, думаю 1-1 должны удержать!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№69 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (7)
online

с очередным поражением свинки stuck_out_tongue_winking_eye


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№68 Написал: Мацолла (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (6)
online

Спартак « на 2 не на 3 головы выше Паока», дальше конечно они пойдут. Да некоторые ключевые футболисты пока не в порядке, но это дело времени, Спартак» один из главных на золото в ПЛ, ну а , в Евро турнирах, с такими, как Комбаров далеко не пойдёшь,если любой из сильных команд перед матчем изучит игру Спартака, то для победы достаточно играть через левый фланг обороны Спартака.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
№67 Написал: GPS (Сегодня, 22:13) #
  • -6
  •  (10)

Промес - уебан! Продате скорее. Ведь есть Ханни.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№66 Написал: GS Москва (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (7)
online

Адриано игру провалил, сплошные потери и запоротые моменты.
На фланге Комбарова проходной двор.
Этот ПАОК в Москве надо драть +3.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№65 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Gringo Starr
Спартак позор российского футбола.

тебе pidorasina только отсасывать
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№64 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:12) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Счет по факту приемлемый, по игре ... ну хз. Ответка даст ответ на все вопросы.
Полюбому мясным удачи, ну а если не срастется то может оно и к лучшему, ЛЕ полегче.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№63 Написал: скальп (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: miktar
Коротко - УРА!

С 12 места прокричал ослик sweat_smile В ЛЧ вас оттарабанят в хвост и гриву
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№62 Написал: miktar (Сегодня, 22:11) #
  • -7
  •  (7)
online

Цитата: следующий
Спартак и 1-0

и мутко с лавровым....


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№61 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:10) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Обосратушки очередные в Европе)))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№60 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:10) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот нахера нам это убожество терпеть? Сидите дома инвалиды,кто подскажет в лиге Европы этим говномесам стыковые играть или сразу в группу и позор на шесть матчей растянется
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№59 Написал: XERX - (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скальп
В ответной игре поборемся,но сегодня Каррера разочаровал,а так же Бокетти и Фернандо,никуда не годится,отдать такую игру нужно умудриться,но в целом криминала пока никакого нет

да нех тут ни кого выделять,после 20й минуты все просто обосрались!!!а Макар на мудил изрядно с составом!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№58 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
2-0 ведём, проеб 2-3. Это Спартак ,детка

Не ссать, дома отыграетесь!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№57 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:10) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gringo Starr
Спартак позор российского футбола.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№56 Написал: Он Самый (Сегодня, 22:09) #
  • +5
  •  (13)

Болельщики Спартака,на своем поле не давайте ни минуты отдыха своим игрокам! Освистывайте их,когда они будут без мяча,либо будут "дурака валять"! Пусть всю игру бегут! Это будет,своего рода протест,за сегодняшнюю игру!
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№55 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Злее дома будут
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№54 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 22:09) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Коротко - УРА!

как вас будут во все дыры иметь - это будет другая презервотная история)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№53 Написал: miktar (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (14)
online

И ведь великими себя зовут , убогие...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№52 Написал: Toddn13 (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
ПАОК- Комбаров 3-0
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
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