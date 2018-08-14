"Спартак" определился с формой на ответный матч против ПАОКа

Сегодня "Спартак" и ПАОК проведут в Москве на стадионе "Открытие Арена" ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.Команды уже определились с формами на матч. "Спартак" сыграет в красно-белом, а ПАОК — в черно-белом.