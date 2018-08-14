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"Спартак" определился с формой на ответный матч против ПАОКа

Сегодня "Спартак" и ПАОК проведут в Москве на стадионе "Открытие Арена" ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало игры запланировано на 20:30 по московскому времени.

Команды уже определились с формами на матч. "Спартак" сыграет в красно-белом, а ПАОК — в черно-белом.

"Спартак" определился с формой на ответный матч против ПАОКа
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 10:46
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(4)
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 12:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Чё- то стрёмно
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 12:03) #
  • -1
  •  (1)

Оле-Ола!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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