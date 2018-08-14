Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Павлюченко: ПАОК исключительно домашняя команда, я уверен в "Спартаке"

Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с ПАОКом.

"ПАОК – исключительно домашняя команда. Я уверен в "Спартаке". 2:0 или 3:1 – с разницей в два мяча, думаю, обыграют.

На выезде "Спартак" отдал игру сам, поэтому дома проблем не должно возникнуть", — сказал Павлюченко.

Чемпионат
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 16:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак-Оренбург 1-0 (вратарь гостей лоханулся).
Спартак-Анжи 1-0 (забили девятерым).
А Спартак точно домашняя команда? Ну да, бьют они часто, а сколько моментов создают? С Анжи было 5-6 и ? Хватит этого, чтобы забить ОДИН ПАОКу и не пропустить, тут бабушка ваще не в курсе.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Клим Климов (Сегодня, 16:49) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Shekel
Исключительно домашняя команда ПАОК после домашней победы над Базелем 2-1 выиграла в гостях 3-0

точно!! Базель тоже так думал))
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:31) #
  • +3
  •  (5)
online

Исключительно домашняя команда ПАОК после домашней победы над Базелем 2-1 выиграла в гостях 3-0
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.