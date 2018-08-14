Павлюченко: ПАОК исключительно домашняя команда, я уверен в "Спартаке"

Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют с ПАОКом."ПАОК – исключительно домашняя команда. Я уверен в "Спартаке". 2:0 или 3:1 – с разницей в два мяча, думаю, обыграют.На выезде "Спартак" отдал игру сам, поэтому дома проблем не должно возникнуть", — сказал Павлюченко.