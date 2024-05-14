"Мне кажется, что "Зенит" опоздал с перезагрузкой команды. Осенью сине-бело-голубые, не показывая феерическую игру, набирали очки. А зимой были куплены футболисты, но сейчас они сидят в запасе и не могут помочь команде. Кассьерра, Вендел и Клаудиньо тащили "Зенит" осенью, но сейчас они не показывают ту игру, которую могут. Таким образом, коллектив не может забить гол", - цитирует Кобелева "СЭ".
В активе "Зенита" лишь одна победа в семи последних матчах - в матче 25-го тура РПЛ над "Оренбургом" (1:0). Всего на счету "сине-бело-голубых" за это время 3 забитых мяча. Поражение от ЦСКА (0:1) в 28-м туре Премьер-лиги привело к тому, что "Зенит" уступил 1-е место в турнирной таблице московскому "Динамо".
За два тура до конца чемпионата "Зенит" с 51-м очком занимает 2-ю строчку, а лидирующее "Динамо" опережает действующих чемпионов на 2 очка. Кроме того, в случае равенства очков между командами у "Динамо" будет преимущество над "Зенитом" по дополнительным показателям.
В среду 15-го мая "Зенит" сыграет с ЦСКА в рамках ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился результативной ничьей 1:1.
Кобелев: "Зенит" опоздал с перезагрузкой команды. Кассьерра, Вендел и Клаудиньо не показывают ту игру, которую могут
Фото: официальный сайт "Зенита"