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Луис Адриано в соцсетях извинился за свое удаление

Луис Адриано в своем инстаграме извинился за свое удаление в матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ против ПАОКа.

"Хочу извиниться перед всеми за удаление в такой важной игре и за то, что команда оказалась в беде. Надеюсь, вы сможете меня простить!", - написал бразилец.

Напомним, Адриано получил прямую красную карточку за удар соперника на 34 минуте.

Инстаграм Луиса Адриано
Теги: Спартак ПАОК Луис Адриано
Сегодня, 22:06
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№21 Написал: Barmaley (Сегодня, 23:08) #
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Цитата: RenarTickle
Если ты не простишь, тебя Господь не простит. И не суди - да не судим будешь... Помните об этом, когда будете писать свои комментарии...

Хорошо быть не судимым с зарплатой в несколько миллионов баксов.А нам простым грешным с пенсией в 10 тысяч как-то трудно перетерпеть такое отношение миллонеров к своей работе.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№20 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Какой хороший полёт))))
Ничего, в ЛЕ больше очков наберут.
ПАОК)))))) вот потеха....


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№19 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
НУ И КОМУ ТЕПЕРЬ НУЖНЫ ЕГО ИЗВИНЕНИЯ?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: fd65 (Сегодня, 22:50) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не судите пианиста, он играет , как умеет.... Был бы топом- играл бы за сборную.... А спаринг проиграл Карера..., при такой форме Промеса - ему место на лавке..Кроме Зобнина, Ещенко и Джиго выделить некого... Явный прое#б в подготовке. Команда не создает моментов-отсюда результат...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:50) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
баран, млять...

Мы вроде уже давно определились, кто он, по принадлежности к клубу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это уже не в первый раз! Продавать прямо сейчас! не нужен!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№15 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Непрофессионал
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№14 Написал: trent (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
баран, млять...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№13 Написал: Иван1969 Москва (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vitaliy1977
Простим, но только после трёх хет-триков подряд в трёх следующих играх...

и через год ждите, может "по маячит" шанс с играть ЛЧ
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Чучело огородное!На поле что был,что не был,никто и не заметил,что тебя удалили.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 22:34) #
  • +4
  •  (8)

Игрок то подленький. У нас прощают, в Европе не захотели.Да и ЧМ пошел.К российскому футболу отношение другое стало
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№10 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:33) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Простим, но только после трёх хет-триков подряд в трёх следующих играх...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:30) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Наши судьишки его защищают и вот результат.
Если не хочешь срать, не выходи на поле.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 22:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андриано - чудак. Добавить больше нечего...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:29) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ты вообще накуй иди.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: spiri (Сегодня, 22:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
идиот,блин.. rage


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:26) #
  • +3
  •  (5)

Гоблин....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:22) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
Гари в аду...

В Лиге Европы


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Не успели удалить, а он уже в соцсетях...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (8)

Гари в аду...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:12) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если ты не простишь, тебя Господь не простит. И не суди - да не судим будешь... Помните об этом, когда будете писать свои комментарии...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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