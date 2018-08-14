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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Луис Адриано в соцсетях извинился за свое удаление
Луис Адриано в своем инстаграме извинился за свое удаление в матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ против ПАОКа.
"Хочу извиниться перед всеми за удаление в такой важной игре и за то, что команда оказалась в беде. Надеюсь, вы сможете меня простить!", - написал бразилец.
Напомним, Адриано получил прямую красную карточку за удар соперника на 34 минуте.
Инстаграм Луиса Адриано
"Хочу извиниться перед всеми за удаление в такой важной игре и за то, что команда оказалась в беде. Надеюсь, вы сможете меня простить!", - написал бразилец.
Напомним, Адриано получил прямую красную карточку за удар соперника на 34 минуте.
Инстаграм Луиса Адриано
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