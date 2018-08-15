Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Фанаты киевского "Динамо" избили болельщиков "Славии

В день ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Славией" фанаты хозяев атаковали несколько болельщиков гостевой команды, сообщило сообщество Troublemakers & Ultras Action

Чехи спасались бегством. Правоохранители предпринимали попытки прекратить драку. В результате конфликта фанаты "Славии" потеряли клубный шарф, футболку и несколько баннеров.
Теги: Славия Динамо Киев
Сегодня, 13:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (0)
online

В результате конфликта фанаты "Славии" потеряли клубный шарф, футболку и несколько баннеров.


Так избили или пару шарфов отобрали? blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Не рука ли Кремля..??
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.