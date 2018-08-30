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ПСВ разгромил БАТЭ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

ПСВ разгромил БАТЭ (3:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Плей-офф

Матч 1 - 3:2

"ПСВ Эйндховен" – "БАТЭ" 3:0

Голы: Бергвейн, 14, Йонг, 36, Лосано, 62

"ПСВ Эйндховен": Зут, Дюмфрис, Тасенде, Шваб, Виргевер (Исима-Мирен, 71), Перейро, Росарио (Рамселар, 74), Хендрикс, Йонг, Бергвейн (Мален, 79), Лосано

"БАТЭ": Щербицкий, Филипович, Милунович, Филипенко, Володько, Риос, Драгун (Березкин, 76), Бага, Глеб (Иванич, 36), Туоминен (Сигневич, 51), Стасевич

Предупреждения: Милунович, 47, Риос, 59, Тасенде, 82
Теги: ПСВ БАТЭ
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