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"Локомотив" не будет организовывать поездку фанатов в Стамбул

"Локомотив" не планирует организовывать поездку для болельщиков в Стамбул на матч первого тура Лиги чемпионов против "Галатасарая".

"Локомотив" не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул на матч Лиги чемпионов с турецким "Галатасараем". Данные меры приняты по соображениям безопасности, однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота составит 2450 билетов", — заявили в пресс-службе "железнодорожников".

ТАСС
Теги: Локомотив
Сегодня, 18:30
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