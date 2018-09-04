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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Локомотив" не будет организовывать поездку фанатов в Стамбул
"Локомотив" не планирует организовывать поездку для болельщиков в Стамбул на матч первого тура Лиги чемпионов против "Галатасарая".
"Локомотив" не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул на матч Лиги чемпионов с турецким "Галатасараем". Данные меры приняты по соображениям безопасности, однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота составит 2450 билетов", — заявили в пресс-службе "железнодорожников".
ТАСС
"Локомотив" не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул на матч Лиги чемпионов с турецким "Галатасараем". Данные меры приняты по соображениям безопасности, однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота составит 2450 билетов", — заявили в пресс-службе "железнодорожников".
ТАСС
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