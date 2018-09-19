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Федор Чалов: не слежу за чемпионатом Чехии, почти ничего не знаю о нем

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от игры первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории".

"Не слежу за чемпионатом Чехии, почти ничего не знаю о нем. Но "Виктория" выиграла золотые медали, а в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен", - цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.
Теги: Чалов ЦСКА Виктория П
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