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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Игнатьев: молодежь ЦСКА уже перешагнула из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями по поводу поражения «Локомотива» от турецкого «Галатасарая» (0:3) в стартовом матче Лиги чемпионов, а также рассказал об ожиданиях от встречи ЦСКА в игре с чешской «Викторией» в самом престижном клубном турнире Европы.
- «Локомотив» в Стамбуле проиграл первые 15 минут по всем компонентам,а также допустил необязательные ошибки. Такие, как пенальти, штрафной, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Первый же гол в ворота красно-зеленых пришелся на тот момент, когда «Локо» втягивался в игру. И здесь соперник выглядел гораздо более мобильным и целеустремленным. Вторая часть первого тайма вселила оптимизм, что «Локо» выправит ситуацию. Для этого были предпосылки: команда поймала игровой ритм, хорошо двигалась, была быстрее соперника в качестве передач. Единственное чего не хватало — последнего аккорда у ворот соперника. Второй тайм, я думал, будет выглядеть, как вторая часть первого. Там было, конечно, какое-то преимущество, но не как в том отрезке, о котором говорю. Главное же пренебрегли постулатом, что атакуя, одной части игроков надо держать в поле зрения, как не проиграть контрвыпада соперника. Но матч мне дал пищу для размышлений: с ними можно играть и думаю, что по-иному наша команда посмотрит на себя в будущих играх.
- Словом, перспективу у «Локо» видите в будущих матчах Лиги чемпионов?
- Да, перспективы есть. И я, честно говоря, не вижу ничего невозможного для реализации своего потенциала. «Галатасарай» ни в чем не сильнее «Локомотива».
- И все же, эмоционально, наверное, после такого счета «Локо» будет трудно восстановиться перед игрой с «Зенитом» в чемпионате страны?
- «Зенит» в Лиге Европы свой матч играет позже, чем «Локомотив». У него будет меньше времени на восстановление к этой игре. У красно-зеленых главная проблема, конечно, будет психологического характера. Запаса положительных эмоций им будет явно не хватать. Но убежден, что Семин найдет нужные слова для того, чтобы команда подошла к игре в хорошем состоянии. Второй момент — соперником будет «Зенит», хороший раздражитель. Дополнительного настроя здесь не нужно.
- Чего ждать от игры ЦСКА в матче с чешской «Викторией»?
- По тому, как ЦСКА играет в последних турах, важно проявить этот мальчишеский максимализм, к которому команда начинает нас приучать.
И, конечно, не стушеваться. Не перед соперником даже, а перед громким названием турнира «Лига чемпионов». Турнира, в котором многим из них впервые предстоит участвовать. Но по тому, что заявляет руководство клуба, в ЦСКА верят в игроков. И, видимо, на то есть основания. Я имею в виду даже не чисто футбольные моменты, а психологический статус. Эти молодые ребята, по-моему, уже перешагнули из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей.
- «Локомотив» в Стамбуле проиграл первые 15 минут по всем компонентам,а также допустил необязательные ошибки. Такие, как пенальти, штрафной, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Первый же гол в ворота красно-зеленых пришелся на тот момент, когда «Локо» втягивался в игру. И здесь соперник выглядел гораздо более мобильным и целеустремленным. Вторая часть первого тайма вселила оптимизм, что «Локо» выправит ситуацию. Для этого были предпосылки: команда поймала игровой ритм, хорошо двигалась, была быстрее соперника в качестве передач. Единственное чего не хватало — последнего аккорда у ворот соперника. Второй тайм, я думал, будет выглядеть, как вторая часть первого. Там было, конечно, какое-то преимущество, но не как в том отрезке, о котором говорю. Главное же пренебрегли постулатом, что атакуя, одной части игроков надо держать в поле зрения, как не проиграть контрвыпада соперника. Но матч мне дал пищу для размышлений: с ними можно играть и думаю, что по-иному наша команда посмотрит на себя в будущих играх.
- Словом, перспективу у «Локо» видите в будущих матчах Лиги чемпионов?
- Да, перспективы есть. И я, честно говоря, не вижу ничего невозможного для реализации своего потенциала. «Галатасарай» ни в чем не сильнее «Локомотива».
- И все же, эмоционально, наверное, после такого счета «Локо» будет трудно восстановиться перед игрой с «Зенитом» в чемпионате страны?
- «Зенит» в Лиге Европы свой матч играет позже, чем «Локомотив». У него будет меньше времени на восстановление к этой игре. У красно-зеленых главная проблема, конечно, будет психологического характера. Запаса положительных эмоций им будет явно не хватать. Но убежден, что Семин найдет нужные слова для того, чтобы команда подошла к игре в хорошем состоянии. Второй момент — соперником будет «Зенит», хороший раздражитель. Дополнительного настроя здесь не нужно.
- Чего ждать от игры ЦСКА в матче с чешской «Викторией»?
- По тому, как ЦСКА играет в последних турах, важно проявить этот мальчишеский максимализм, к которому команда начинает нас приучать.
И, конечно, не стушеваться. Не перед соперником даже, а перед громким названием турнира «Лига чемпионов». Турнира, в котором многим из них впервые предстоит участвовать. Но по тому, что заявляет руководство клуба, в ЦСКА верят в игроков. И, видимо, на то есть основания. Я имею в виду даже не чисто футбольные моменты, а психологический статус. Эти молодые ребята, по-моему, уже перешагнули из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей.
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