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ЦСКА сыграет первый матч в Лиге чемпионов в своей новой выездной форме (фото)

Столичный ЦСКА определился с формой на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Виктории Пльзень"

Армейцы выйдут на поле в новом гостевом комплекте формы от производителя Umbro.



Пресс-служба ЦСКА
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 20:31
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(2)
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:39) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Волки))))


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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