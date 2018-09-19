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"Виктория Пльзень" - ЦСКА: Дзагоев, Обляков и Бийол в старте

Стали известны стартовые состав ЦСКА и "Виктории Плзень" на предстоящий матч 1-го тура Лиги чемпионов.

"Виктория": Козачик, Ржезник, Губник, Лимберски, Перница, Грошовски, Копиц, Горжава, Коваржик, Коларж, Крменчик.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Встреча пройдет в Чехии на стадионе Доосан-Арена. Начало в 22:00 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 20:37
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№11 Написал: Valar (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я такой состав и предполагал. Дзагоев или Влашич вполне могут второго форвард сыграть, то есть по позиции Абеля заменить


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:09) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПавКо
Цитата: tiki
Губник - не тот ли, что за ФК Москва играл?

ТрансферМаркт подтверждает - он, Р0ман 34-х лет... вроде как, после травмы ;)

Спасибо)просто не было возможности посмотреть...ну там он неплох был...но то было лет 10 назад


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:09) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Бл.... ,ребята ,вы хоть порадуйте сегодня.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№8 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Губник - не тот ли, что за ФК Москва играл?

ТрансферМаркт подтверждает - он, Р0ман 34-х лет... вроде как, после травмы ;)
Цитата: CSKA-180505
за что Облякова поставили,он ничего не показал в прошлом матче!
Ахметов намного сильнее выглядит.

пока Обляков стабильнее... Ахметов техничнее, но не держит долго скорость+борьбу - На замене мож будем поглядеть wink

УДАЧИ НАМ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я так и думал,только непонятно за что Облякова поставили,он ничего не показал в прошлом матче!Ахметов намного сильнее выглядит.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№6 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
С одним нападающим играем. Дзага в оттяжке будет видимо.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
удивительно... в кои-то веки старт и замены радуют... и это еще с нашим лазаретом, млять wink
- Удачи и Победы Нам!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:00) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Губник

не тот ли, что за ФК Москва играл?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Thriller (Сегодня, 20:47) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
Волки)))

Уж точно не хрюши smile


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Победы армейцам.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 20:41) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Волки)))


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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