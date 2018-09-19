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Чалов впервые в карьере забил в Лиге чемпионов. Его голевая серия достигла пяти матчей

ЦСКА отыграл один мяч в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2, идет второй тайм).

На 49-й минуте гол забил нападающий Федор Чалов, для которого этот забитый мяч стал первым в Лиге чемпионов.

20-летний россиянин забивает в пятом матче подряд. На данный момент он является лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги.
Теги: Чалов ЦСКА Виктория П
Сегодня, 23:11
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
В Монако за 40 млн))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 23:12) #
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#ЧаловМашина а #ВлашичТоп
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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