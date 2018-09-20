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"Ювентус" победил "Валенсию" с Черышевым

"Ювентус" обыграл "Валенсию" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. На 57-й минуте в составе "Валенсии" появился хавбек сборной России Денис Черышев.

Лига чемпионов

1 тур

"Валенсия" – "Ювентус" 0:2

Голы: Пьянич, 45 (пен.), 51 (пен.)

"Валенсия": Нето, Везу (Черышев, 57), Гайя, Паулиста, Мурильо, Парехо, Солер, Васс, Гуэдеш (Гамейро, 70), Батшуайи (Лоренсо, 70), Родриго

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Коста, 67 (Ругани, 89)), Хедира (Джан, 23), Матюиди, Манджукич, Бернардески, Роналду

Предупреждения: Парехо, 43, Мурильо, 49, Везу, 54, Сандро, 59, Щенсны, 81, Ругани, 90+6

Удаления: Роналду, 29
Теги: Ювентус Валенсия
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№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 01:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
А до 57 минуты его в составе не было что ли?
Фига себе Амаяк Акопян!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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