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Дмитрий Ефремов: ЦСКА отключается от Лиги чемпионов и уже думает о "Спартаке"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией" (2:2), в котором судья отменил два гола армейцев, и рассказал о настрое на следующую игру чемпионата России со "Спартаком".

"Мы хотели выиграть. Моментов было же достаточно! Не видел, почему отменили первый гол. Заработали очко на выезде, дальше будем работать. Судейство? Ну мы же на выезде играли. Поэтому так.

В первом голе, наверное, да, мой игрок за спиной был. Разочарован. Надо пересмотреть видео.

Мы отключаемся и уже думаем о "Спартаке" и чемпионате России. Сейчас "Спартак" надо обыгрывать", - цитирует Ефремова Sport24.
Теги: ЦСКА Ефремов Виктория Спартак
Сегодня, 00:51
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