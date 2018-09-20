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Жамалетдинов: впервые в карьере судья не засчитал два моих гола в одном матче

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов после матча с "Викторией" в Лиге чемпионов (2:2) прокомментировал два своих незасчитанных гола.

"Даже не припомню такого. Один мой гол судьи отменяли и не раз, два – ещё никогда.

Во втором эпизоде офсайд зафиксировали. Посмотрел повтор – всё по делу. А в первом моменте Марио за мячом тянулся, оба пошли в стык. Повтор показал, что Фернандес сыграл чисто: жёстко, но в мяч и в ногу одновременно. Фола не должно было быть. И главный, и боковой показали на центр – только ассистент за воротами сигнализировал им о нарушении, которого не было. Всё чисто было", - цитирует форварда Чемпионат
Теги: ЦСКА Виктория П Жамалетдинов
Сегодня, 09:18
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