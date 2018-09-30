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"Реал" прилетел в Москву

"Реал" в количестве 20 игроков прилетел в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Реал" пройдет в Лужниках 2 октября, начало - 22.00 по московскому времени.

Теги: Реал ЦСКА
Вчера, 23:03
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