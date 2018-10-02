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Дмитрий Хомуха: забитые трибуны - большое подспорье для ЦСКА в матче с "Реалом"

Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Реалом" на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Это будет очень сложная игра для ЦСКА, потому что впереди у армейцев противостояние с соперником высокого уровня. Всегда, когда в составе нет системообразующих игроков, это вызывает определенные сложности.

Игра сборной России против команды Испании показала, что в определенный момент все возможно. Если армейцы продемонстрируют такой же уровень самоотверженности, мотивации и организации игры, им вполне по силам достойно выступить в этом матче. Полный стадион — это, конечно, большое подспорье для команды", — цитирует эксперта Газета.ру.
Теги: ЦСКА Реал Хомуха
Сегодня, 15:53
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(1)
№8 Написал: safonas (Сегодня, 17:39) #
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  •  (4)

большинство придет на Реал посмотреть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№7 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:22) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Мишу
Мертвого припарками не оживишь.

Ну зачем так сразу о Спартаке, может оклемается все-таки?

Цитата: utekay
Реалу как-то покуй

Главное чтобы также как с Севильей им было покуй, не обидимся...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:16) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
очередное примитивное ослиное умозаключение Хомухи,скоро еще грустный клоун Грушевский вылезет))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Реалу как-то покуй


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Batman
Особенно в матче с Рапидом

Если бы только с Рапидом..
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Batman (Сегодня, 16:03) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Александр Мишу,
Особенно в матче с Рапидом
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 16:03) #
  • -2
  •  (4)

Наверное будет как с молодежкой
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 15:59) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мертвого припарками не оживишь.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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